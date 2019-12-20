واسط: توقف العمل في الساحة الحدودية تسبب بهدر ملياري دينار

دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، مديرية الشرطة في المحافظة الى توفير الحماية اللازمة لموظفي الساحة الحدودية التابعة لها من أجل عودتهم لمزاولة أعمالهم، مشيرا إلى أن توقف العمل في الساحة تسبب بهدر ملياري دينار.

وقال المياحي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "نظرا لتوقف الجباية في الساحة الحدودية بسبب أحداث التظاهرات، ومن أجل استئناف العمل في الساحة ابتداء من يوم السبت 21/12/2019 ما يتطلب توفير الحماية للموظفين العاملين فيها".

وأوضح ان "بعض أصحاب العجلات منعوا الموظفين من مزاولة اعمالهم مما تسبب في هدر أكثر من ملياري دينار من حقوق أبناء المحافظة التي تستحصل للايفاء بالالتزامات في تقديم خدمات عامة وتوفير مخصصات صندوق دعم واسط والبالغ عددهم أكثر من 1000 موظف، كذلك توقف المنحة الشهرية للمشمولين من امراض الثلاسيميا ودور الأيتام وكبار السن والتي من الصعب توفيرها في حال توقف العمل في الساحة".