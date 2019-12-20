العراق ينافس على خمس ميداليات ذهبية في بطولة آسيا للمواي تاي

وتأهل خمسة لاعبين الى المباراة النهائية وهم كل من: محمد علي مشجل، سلام صالح، شاكر رعد، هادي فردون وعبد الله فؤاد حسن.

وحصل كل من: اياد عبد الهادي ومصطفى رعد وجون حسين على الميدالية البرونزية.

يذكر ان العراق شارك بعشرة لاعبين، 8 متقدمين و2 شباب في البطولة الاسيوية التي ستختتم غدا السبت.