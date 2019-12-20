العراق ينافس على خمس ميداليات ذهبية في بطولة آسيا للمواي تاي

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2019-12-20 | 17:53
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ينافس المنتخب الوطني للعبة المواي تاي، على خمس ميداليات ذهبية في بطولة آسيا المقامة منافساتها في ابو ظبي.
وتأهل خمسة لاعبين الى المباراة النهائية وهم كل من: محمد علي مشجل، سلام صالح، شاكر رعد، هادي فردون وعبد الله فؤاد حسن.
وحصل كل من: اياد عبد الهادي ومصطفى رعد وجون حسين على الميدالية البرونزية.
يذكر ان العراق شارك بعشرة لاعبين، 8 متقدمين و2 شباب في البطولة الاسيوية التي ستختتم غدا السبت.
المحرر: محمد خليل
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