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العراق ينافس على خمس ميداليات ذهبية في بطولة آسيا للمواي تاي

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2019-12-20 | 17:53

العراق ينافس على خمس ميداليات ذهبية في بطولة آسيا للمواي تاي

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ينافس المنتخب الوطني للعبة المواي تاي، على خمس ميداليات ذهبية في بطولة آسيا المقامة منافساتها في ابو ظبي.
وتأهل خمسة لاعبين الى المباراة النهائية وهم كل من: محمد علي مشجل، سلام صالح، شاكر رعد، هادي فردون وعبد الله فؤاد حسن.

وحصل كل من: اياد عبد الهادي ومصطفى رعد وجون حسين على الميدالية البرونزية.

يذكر ان العراق شارك بعشرة لاعبين، 8 متقدمين و2 شباب في البطولة الاسيوية التي ستختتم غدا السبت.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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