الدفاع: تدمير نفقين و16 عبوة ناسفة من مخلفات داعش في الانبار

أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، عن تدمير نفقين و16 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" في محافظة الانبار. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "استمراراً للعملية العسكرية التي انطلقت يوم امس الخميس، في وادي حوران والحسينيات واصلت قطعات قيادة عمليات الجزيرة بتفتيش المناطق اعلاه وجنوب القائم وصولا الى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الانبار وبثلاثة محاور مع تنفيذ طلعتين استطلاع جوي مسلح بامرة قائد عمليات الجزيرة".



وأضافت أن "القوة قامت بتفتيش دقيق لمناطق (الكشيتي-ام الكصر-قرية الموالي-اكتاف حوران-محيور-المدهم-ام الوز-H1-معيشر-عكلة البو شهاب-غابة المناخ _شعيب الضايع)"، مبينة أنه "نتج عن العملية تفجير 16 عبوة من مخلفات داعش الارهابي وتدمير نفقين كان يستخدمها الارهابين".



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