الطفل المعجزة على يوتيوب.. يربح 3000 دولار في الساعة

ريان هو الأعلى دخلًا على يوتيوب لعام 2019

أرباح ريان كاجي Ryan Kaji البالغ من العمر 8 سنوات بلغت في عام 2019 نحو 71 ألف دولار باليوم، أو تقريباً 3 آلاف كل ساعة.

وحصل ريان كاجي، البالغ من العمر 8 سنوات، على 26 مليون دولار في عام 2019 من خلال قناته على يوتيوب، ما يجعله أعلى المبدعين ربحًا على المنصة، وذلك وفقًا لقائمة نشرتها مجلة فوربس Forbes.

وكان ريان كاجي، واسمه الحقيقي ريان جوان Ryan Guan، الشخص الأعلى دخلا عبر منصة يوتيوب في عام 2018، حيث بلغ دخله 22 مليون دولار.

ويبلغ عمر قناته "عالم ريان" Ryan’s World، التي أطلقها والدا ريان في عام 2015، 3 سنوات فقط، لكن لديها 23 مليون مشترك.

وحققت العديد من مقاطع الفيديو بالقناة أكثر من مليار مشاهدة، وتلقت القناة ما يقرب من 35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، وذلك وفقًا لبيانات من موقع التحليلات Social Blade.

وريان له شقيقتان توأم، وكاجي اسمه فني.. أما اسمه الحقيقي فهو Ryan Haruto Guan صيني الأصل، كأبويه، وأن أمه أكبر من أبيه بـ4 أعوام، ويعمل أبواه معه في القناة التي عادة تنتج فيديو جديدا كل يوم، أحدها عرضته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتمت مشاهدته أكثر من 1.9 مليار مرة حول العالم، لذلك صنفه "يوتيوب" بين أكثر 50 تمت مشاهدتها منذ ولد الإنترنت.

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وكانت القناة، تسمى في البداية ريان تويز ريفيو Ryan Toys Review، تتكون في معظمها من مقاطع فيديو لفتح صناديق الألعاب واللعب بها وفتح الهدايا أمام الكاميرا والتعليق عليها.

وتمت في الآونة الأخيرة إعادة تسمية القناة بعد أن قدمت منظمة مناصرة للمستهلكين تدعى Truth in Advertising شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) حول هذا الموضوع.

واتهمت المنظمة القناة بعدم الإشارة بوضوح إلى مقاطع الفيديو التي تمت رعايتها، ما يعني أن العلامات التجارية تدفع أموالا مقابل الفيديو الذي يعرض منتجاتها.

لكن القناة لم تقف عند مرحلة فيديوهات فتح الصندوق، حيث تطورت القناة أيضًا مع تقدم ريان، وأصبحت تقدم الآن المزيد من مقاطع الفيديو التعليمية بالإضافة إلى الألعاب.

ويمتلك ريان الآن تسع قنوات على يوتيوب، وتلقت هذه القنوات أكثر من 41 مليار مشاهدة حتى الآن، وجمعت أكثر من 31 مليون مشترك.

ولدى ريان الآن مجموعة من الألعاب والملابس والسلع المنزلية التي تحمل علامته التجارية، ويجري بيعها في Target وWalmart وأمازون، بالإضافة إلى برنامج تلفزيوني منفصل Ryan’s Mystery Playdate على قناة Nickelodeon.

وحقق أعلى 10 مبدعين دخلًا على يوتيوب أرباحا تقدر في مجموعها بنحو 162 مليون دولار في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2018 ويونيو/حزيران 2019، ووفقًا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث هذا العام. وتحصل مقاطع الفيديو التي تضم أطفالا على مشاهدات أعلى بمقدار 3 أضعاف بالمقارنة مع عدد مرات مشاهدة أنواع أخرى من مقاطع الفيديو من قنوات ذات عدد مشتركين كبير.