المبعوث الأممي: الإرهابيون لا يزالون يهددون سوريا

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون: "إن الإرهابيين لا يزالون يمثلون تهديدا أمنيا خطيرا على البلاد".

وأضاف في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أن المدنيين يعانون في الشمال الشرقي للبلاد، بسبب تقلب الوضع الأمني بعد التدخل التركي.

وأشار إلى أن هناك مساعي لإيجاد توافق بين دمشق والمعارضة حول جدول أعمال اللجنة الدستورية، مضيفا أن اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة السورية ولكنها ستعزز الثقة بين الأطراف.

Advertisements

وتابع: "أنا ونائبي سنواصل العمل مع الأطراف السورية بشكل مباشر وكذلك مع كل الأطراف الأخرى ذات الصلة، وسنواصل جهودنا مع الفريق العامل الذي أسس من أجل هذه الغاية".

وأكد ضرورة إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المفقودين في البلاد، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها عبر مصالحة طويلة الأمد.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 81 مسلحا في اشتباكات بين الجيش السوري وعناصر تابعة لتنظيمات إرهابية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "إن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات المستمرة خلال الـ24 ساعة الماضية بين الجيش السوري وجماعات إرهابية أبرزها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في محيط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وتسبب النزاع الدامي الذي تشهده سوريا منذ عام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية وشرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.