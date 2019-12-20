الجيش الليبي يصد هجوما للمليشيات على ترهونة

تصدت وحدات الجيش الوطني الليبي لمحاولة يائسة من قبل مليشيات الوفاق للهجوم على مدينة ترهونة.

وقال العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن المليشيات تحاول الهجوم على ترهونة للتأثير على جبهة طرابلس.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش تطارد المليشيات التي تقهقرت وتراجعت إلى الوراء.

وتكتسب ترهونة التي تبعد 88 كم جنوب شرقي العاصمة الليبية أهمية استراتيجية من قربها للعاصمة طرابلس وتعدادها السكاني الذي يقارب المليون نسمة إضافة إلى كونها أكبر المدن المؤيدة للجيش الليبي في عمليته لتطهير طرابلس من المليشيات والتنظيمات الإرهابية.

يأتي هذا فيما، شن سلاح الجو التابعة لقوات الجيش الليبي، الجمعة، ثلاث غارات جوية استهدفت مليشيات طرابلس في عين زارة جنوبي العاصمة.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قد تحدث عن القوات التركية المرتقب وصولها إلى ليبيا، قائلا إن المليشيات الإرهابية تهيئ مدن مصراتة وطرابلس وزوارة لاستضافة القوات التركية في ليبيا.



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وتابع المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي من بنغازي أن المناطق المختارة لاستقبال الجنود الأتراك هي مصراتة وميناء الخمس البحري المدني، وكذلك مطار زوارة وبعض مرافئ الصيد، مشيرا إلى أن المليشيات الإرهابية تسعى إلى تحويل مطار معيتيقة وميناء طرابلس لقاعدة تركية.





وشدد على أن ضربات سلاح الجو مستمرة على مصراتة وزليتن والخمس، وأنه تم خلال الساعات الماضية استهداف مستودعات للأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية وغرفة عمليات المليشيات ودشم وهوائيات التشويش في مصراتة قائلا: "يجب أن تنتشل مصراتة من يد الأتراك".

وتابع أنه تم تدمير موقع صواريخ دفاع جوي وموقع رادارات استطلاع بمصراتة بهدف شل قدرات المليشيات الإرهابية وتدمير قدراتهم العسكرية، لمنعهم من المناورة والتحرك، محذرا من أن أي هدف يشك فيه أنه داعم أو ناقل لإرهابيين أو مجموعات تركية سيتم تدميرها.





وشدد على أن تركيا متورطة جدا في ليبيا وأن دعمها للإرهابيين مستمر قائلا: "قتلنا أتراك على الأراضي الليبية ودمرنا أسلحة تركية في ليبيا، وهناك مدافع موجهة وأسلحة حديثة تركية في ليبيا بالمخالفة للقوانين والقرارات الدولية.



وحول الأوضاع العسكرية في طرابلس، أكد المسماري أن القوات البرية تقوم بالزحف الثابت نحو قلب العاصمة وكل المحاور والجنود تتقدم بشكل ثابت، مشيرا إلى ظهور حالات الانشقاقات والمشاكل ما بين المليشيات في هذه المناطق.

وأمهل الجيش الوطني الليبي، صباح الجمعة، ميليشيات مصراتة 3 أيام لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت، وذلك في إطار معركة تحرير قلب العاصمة التي أعلنها قائد الجيش، المشير خليفة حفتر قبل أيام، مؤكدا قصفه مخازن أسلحة تركية.