إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية. وتنظم هذه المسيرات منذ 16 عاما احتجاجا على مصادرة الاحتلال لأراضي الفلسطينيين وتنديدا باعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عددا كبيرا من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة. Advertisements وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا كثيفا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وعشرات قنابل الغاز السام، مستغلين اتجاه الريح الشرقية التي نشرت الغاز في جميع أنحاء البلدة. وأكدت المصادر اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة ومنعوا تقدمهم باتجاه القرية. وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للتصدي لاعتداءات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة.

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