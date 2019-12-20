بيلوسي تدعو ترامب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد في الرابع من فبراير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء الخطاب السنوي لحالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في الرابع من فبراير شباط. ووجهت بيلوسي الدعوة لترامب في رسالة نشرها على تويتر المتحدث باسمها درو هاميل.

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