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مقتل اثنين من موظفي البلدية في إطلاق نار بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

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صورة أرشيفية

قال مسؤول في مدينة وينستون-سالم بولاية نورث كارولاينا الأمريكية اليوم الجمعة إن اثنين من موظفي البلدية قتلا في إطلاق نار وقع داخل مبنى الأشغال العامة في المدينة وأصيب اثنان آخران.

وقال مدير بلدية المدينة لي جاريتي في رسالة بالبريد الإلكتروني إن السلطات ستكشف عن مزيد من المعلومات عن واقعة إطلاق النار في مؤتمر صحفي في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقال موظف في بلدية المدينة لمحطة إخبارية محلية إن إطلاق النار وقع نحو الساعة 6:45 صباحا بعد مشاجرة بين موظفين آخرين.

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وكتب عمدة المدينة آلن جوينز على صفحة وينستون-سالم الرسمية على فيسبوك "نيابة عن مجلس المدينة أود أن أعبر عن حزننا العميق من الأحداث المأساوية التي وقعت هذا الصباح لموظفين".

ولم يتسن الوصول بعد لشرطة المدينة للتعليق.

 

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