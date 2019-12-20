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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مورينيو" توتنهام أولا وأخيرا ولا أعلم شئ عن الأندية السابقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
يخوض فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مباراة هامة وصعبة أمام تشيلسي بالبريميرليج، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر حيث السعي وراء استغلال تعثرات البلوز بالفترة الماضية للانقضاض على المربع الذهبي.
وقال "مورينيو" أن اهتمامي الأول والأخير هو توتنهام هوتسبير ومجهودي كله للفريق، الذي أعمل به الآن مثلما تعاملت بالماضي في تشيلسي وأعطيتهم كل شئ ولكن ولائي لفريقي الحالي.
وأضاف: أحب لامبارد ولكني بالطبع أتمنى هزيمته غدا، إلا أني أحبه فهو قدم لي كل شئ حينما كان لاعبا، لذا سيظل حبه بقلبي لأن نتيجة مباراة الأحد لن تعيق علاقتنا أبدا.
الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز ٢٦ نقطة، بينما يتواجد البلوز تشيلسي بالمرتبة الرابعة ٢٩ نقطة، حتى مباراة تكون مباراة الأحد ذات صفيح ساخن.
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