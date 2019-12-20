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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أمريكا ترفع اسم السودان من لائحتها السوداء الخاصة بحرية المعتقد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365
شطبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، السودان من لائحتها السوداء الخاصة بـ"حرية المعتقد".
يذكر أن الحكومة الانتقالية السودانية، وضعت خلال الفترة الماضية، قضية شطب السودان من قائمة "الداعمين للإرهاب" في مقدمة أولوياتها، وكان الموضوع في صلب زيارة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك لواشنطن الذي تحدث عن تقدم في هذا المجال.
وتحدث رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك، في ختام زيارة تاريخية لواشنطن عن تقدم في اتجاه شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
يشار إلى أن هذه اللائحة مختلفة عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، التي ترغب الحكومة السودانية في أن يتم سحب السودان منها، لإحياء الاستثمارات والاقتصاد.
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