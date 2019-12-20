مركز الملك سلمان للإغاثة.. عطاء متواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4481 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 4481 أسرة. كما وزع مواد إيوائية للمتضررين في قريتي زاحق وقبهن التابعتين لمديريتي حديبو ونوجد في محافظة سقطرى، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية شملت 50 خيمة، و50 بطانية، و50 بساطا استفاد منها 300 فرد.

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية على اللاجئين السوريين في محافظة إربد بالأردن، حيث بلغ عدد السلال الموزعة خلال المحطة الثالثة والرابعة 1896 سلة غذائية استفاد منها 11,930 فردا، كما وزع بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية 3300 كرتون من التمور للنازحين في محلية نايلا التابعة لولاية جنوب دارفور السودان، استفاد منها 16,500 فرد.