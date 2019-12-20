سمير جعجع: الوطن والمواطن يعيشان اقوى أزمة عشناها منذ الاستقلال

لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ خلال رسيتال ​معراب​ ​الميلاد​ي إلى أن "هذه ​السنة​ شهدنا ضغطاً كبيراً من الرفاق لمنع حصول الرسيتال انطلاقا من وضع البلد ولكن بالرغم من كل ذلك قررت وزوجتي القيام بهذه الاحتفالية"، مشيراً إلى أن "الوطن والمواطن يعيشان اقوى أزمة عشناها منذ ​الاستقلال​، حتى أصعب الايام كان اهون من الحالية، لذلك كنا بأمس الحاجة لعيش أجواء الميلاد"، مضيفاً "سنبقى نظيفي الكف ومستمرون كالرمح واضحين بشكل مستمر وسنكمل بهذا الشكل كي نساهم بقيام بلدنا من "الجورة" لوصوله إلى شاطئ الأمان".

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