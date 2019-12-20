البنتاغون: سنبقى في سوريا لمواجهة داعش

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، ان "​الولايات المتحدة​ ستبقى في سوريا ما دامت القوات المحلية غير قادرة على مواجهة تنظيم داعش" الإرهابي". هذا وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، قد أعلن في وقت سابق، سحب عدد كبير من ​القوات الأميركية​ من ​شمال شرق سوريا​ على خلفية بدء تركيا عملية عسكرية، إلا أن وحدات أميركية تبقى بأعداد ضئيلة جنوب وشرقي البلاد، وذلك لحماية المواقع النفطية".

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