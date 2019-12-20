نتانياهو يهاجم قرار الجنائية الدولية التحقيق بجرائم حرب في فلسطين

هاجم رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، "قرار ​المحكمة الجنائية الدولية​ عزمها التحقيق في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية"، معتبراً أن "هذا يوم أسود بالنسبة للحق وللعدالة، يتم تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي في إطار الكفاح ضد إسرائيل".

ولفت إلى أن "مدعية المحكمة الجنائية الدولية قررت كما يبدو عدم رفض القضية التي رفعها ​الفلسطينيون​ ضد دولة إسرائيل، هذا قرار شائن لا أساس له"، مشيراً إلى أنه "ليست للمحكمة الجنائية الدولية أي صلاحية لبحث هذا الموضوع".

واعتبر أن "المحكمة لديها صلاحية فقط لبحث قضايا ترفع من قبل دول ذات سيادة، ولكن لم تكن هناك أبدا دولة فلسطينية"، مشيراً إلى أن "قرار المدعية في ​لاهاي​ يحوّل الأخيرة إلى سلاح سياسي آخر في الحرب لتجريد إسرائيل من شرعيتها".