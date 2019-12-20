لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى "أنّني أجريت حديثًا جيّدًا مع الرئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​ بخصوص الصفقة التجارية العملاقة". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الصين بدأت بالفعل عمليّات شراء واسعة النطاق للمنتجات الزراعية وغيرها، ويجري الترتيب لتوقيع رسمي". وذكر "أنّنا تحدّثنا أيضًا عن ​كوريا الشمالية​، حيث نعمل مع الصين و​هونغ كونغ​، وهناك تقدّم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أجريت حديثا جيدا جدا مع رئيس الصين حول الصفقة التجارية العملاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.