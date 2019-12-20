المسماري لتركيا: ادخلوا المعركة بجيشكم بدلا من إرسال الإرهابيين

أعلن المتحدث الرسمي للجيش الليبي ​اللواء​ أحمد المسماري، في ​مؤتمر​ صحفي، ان "​الجيش الليبي​ سيواجه الغزو التركي بالقوة، وميليشيات ​مصراتة​ تمهد الطريق لدخول الغزو عبر موانئ مصراتة"، موضحاً أن "الأتراك نقلوا إرهابيي "داعش" و"النصرة" إلى ​ليبيا​، ويجب عليهم التدخل مباشرة بجنودهم وضباطهم في المعركة"، مؤكداً أن "​قوات الجيش الليبي​ استهدفت أهدافاً للميليشيات في مصراتة بعدد كبير من الغارات"، محذراً "أي دولة من منع الجيش من السيطرة على ​طرابلس​".

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