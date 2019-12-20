خفر السواحل التركي يضبط 946 مهاجرًا خلال أسبوع

أفادت وكالة "​الأناضول​" التركية بأن "فرق ​خفر السواحل التركي​ تمكنت من ضبط 946 مهاجرًا غير نظامي خلال الأسبوع الأخير في عموم البلاد"، مشيرةً إلى "استمرار عمليات مكافحة الهجرة غير النظامية دون انقطاع على مدار 24 ساعة".

وكشفت أن "العمليات التي جرت بين 13 و19 كانون الأول، أسفرت عن ضبط 946 مهاجر وتم خلال العمليات المذكورة انتشال جثة مهاجر واحد".