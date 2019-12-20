أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن "مطلق النار في وسط موسكو أمس هو يفغيني منيوروف من سكان مدينة بودولسك بضواحي موسكو، وعمره 39 عاما".
وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت بأن الجاني كان يعمل في مجال الاستشارات القانونية التجارية، قبل أن تغلق شركته عام 2015.
وأعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسي الليلة الماضية، أن مسلحا أطلق النار عند مقر الهيئة وسط موسكو، وتمكن من قتل عنصر أمني وجرح 5 أشخاص، بينهم مدني، قبل تصفيته برصاص حرس المبنى.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الروسي يعلن عن هوية مطلق النار في موسكو يوم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.