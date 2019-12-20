الأمن الروسي يعلن عن هوية مطلق النار في موسكو يوم أمس

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن "مطلق النار في وسط ​موسكو​ أمس هو يفغيني منيوروف من سكان مدينة بودولسك بضواحي موسكو، وعمره 39 عاما".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت بأن الجاني كان يعمل في مجال الاستشارات القانونية التجارية، قبل أن تغلق شركته عام 2015.

وأعلنت هيئة ​الأمن​ الفدرالي الروسي الليلة الماضية، أن مسلحا أطلق النار عند مقر الهيئة وسط موسكو، وتمكن من قتل عنصر أمني وجرح 5 أشخاص، بينهم مدني، قبل تصفيته برصاص حرس المبنى.