روحاني: نقض اميركا للعهود يعرض السلام العالمي للخطر

وصف الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ الحظر الاميركي على ايران بـ"انه ​ارهاب​ اقتصادي"، مشيراً إلى أن "خروج ​اميركا​ من الاتفاقيات الدولية يهدد الامن و​السلام​ الدوليين"، مؤكداً أن "ايران تسعى دوما الى ارساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة و​العالم​ بمساعدة وتعاون دول المنطقة والجوار وفي هذا السياق بعثت رسائل الى قادة دول المنطقة".

واشار الى "المبادرات والاقتراحات الاستراتيجية لدعم ضمان الامن والسلام والاستقرار في المنطقة بما فيها مبادرة هرمز للسلام لضمان امن منطقة ​الخليج الفارسي​ و​مضيق هرمز​"، لافتاً إلى أن "ايران ترحب بدعم جميع الدول بما فيها ​اليابان​ في هذا المجال".