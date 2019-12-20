فيتو روسي وصيني ضد مشروع قرار بمجلس الأمن حول سوريا

استخدمت روسيا والصين في مجلس الامن الفيتو ضد مشروع قرار حول إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر الحدود، قدمته لمجلس الأمن ألمانيا وبلجيكا والكويت.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، "التقدم بمشروع للقرار، والذي تركز على المسائل الإنسانية حصرا، مع تقليص عدد المعابر التي يتم نقل المساعدات عبرها".
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