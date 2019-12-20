فيتو روسي وصيني ضد مشروع قرار بمجلس الأمن حول سوريا

استخدمت ​روسيا​ والصين في ​مجلس الامن​ الفيتو ضد مشروع قرار حول إدخال ​مساعدات​ إنسانية إلى ​سوريا​ عبر الحدود، قدمته ل​مجلس الأمن​ ​ألمانيا​ و​بلجيكا​ و​الكويت​.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​، "التقدم بمشروع للقرار، والذي تركز على المسائل الإنسانية حصرا، مع تقليص عدد المعابر التي يتم نقل المساعدات عبرها".