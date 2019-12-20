مدعية المحكمة الجنائية الدولية أعلنت التحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

أعلنت المدعية العامة في ​المحكمة الجنائية الدولية​ فاتو بنسودة "انها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي ال​فلسطين​ية"، معربة عن ارتياحه "ازاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين"، مشيرةً إلى أنه "قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها ​لاهاي​، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن ​إسرائيل​ ليست عضوا في المحكمة".

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