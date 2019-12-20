أكد رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "المسؤولية في قيامة ​لبنان​ كبيرة، والجميع على علم بالتحدي الاقتصادي والمالي الذي يمر به البلد"، داعياً "للبدء بمسيرة جديدة تشبه إرادة الشعب"، مشيراً الى ان "الوضع لا يسمح بإضاعة الوقت"، مؤكداً "تكثيف الاستشارات من أجل الوصول إلى النتيجة التي يتمناها اللبنانيون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دياب: لبنان امام تحد اقتصادي ومالي فلنبدأ بمسيرة جديدة تشبه إرادة الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.