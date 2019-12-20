نديم الجميل: بات الزاميا وملحا تأسيس معارضة وطنية سياسية وشعبية

لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "بعد سيطرة "​حزب الله​" شبه المكتملة على سلطات التشريعية والتنفيذية، مستخدما الأكثرية النيابية، التي منحه إياها قانون 2018، بات الزاميا وملحا تأسيس معارضة وطنية سياسية وشعبية تستلهم مبادئ ​14 آذار​ السيادية وثورة 17 تشرين الاول وتقود مقاومة سياسية لمنع الاجهاز على الكيان و لاستعادة القرار الحر".

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