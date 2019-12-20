أبو الحسن: الإنقاذ لا يكون بالتشرذم ولن نساير وموقفنا بالأمس ينسجم مع قناعاتنا

رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أنّ "تشكيل الحكومة وفق ما يجري حاليًّا، سيؤدّي إلى مزيد من الإنقسام وانعدام الثقة وإضاعة الفرص في مرحلة خطرة وحسّاسة من عمر الوطن".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "ليس بالتشرذم يكون الإنقاذ، لذا لم ولن نساير، وإنّ موقفنا بالأمس ينسجم مع قناعاتنا فقط ولا يستجيب إلّا لأمرَين هما صوت الناس وصدى ضميرنا".
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