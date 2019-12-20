هيل: لن نتخلى عن لبنان ومستعدون لمساعدته شرط أن يبدي جدية في العمل

أكد وكيل ​وزارة الخارجية الاميركية​ ​للشؤون السياسية​ ​ديفيد هيل​ أن "اختيار رئيس ​حكومة​ ​لبنان​ شأن لبناني محض"، مشيراً إلى "أننا لم نلعب اي دور في تحريك الشارع"، لافتاً إلى "أننا لن نتخلى عن لبنان وقادته وأثق بمستقبل لبنان و​المجتمع الدولي​ مستعد لمساعدة لبنان ولكن شرط أن يبدي جدية في العمل".

وفي حديث تلفزيوني، لفت هيل إلى أن "هدف زيارتي هو نقل رسالة وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ بوجوب القيام باصلاحات اقتصادية وتطرقت مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى بعض الحوادث في ​الجنوب​"، مشيراً إلى "أنني طلبت من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ والمسؤولين الذين التقيتهم أن يصغوا لمطالب الشارع ومسألة النهوض الاقتصادي في لبنان بيد المسؤولين اللبنانيين وحدهم".