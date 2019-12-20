أكد وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل أن "اختيار رئيس حكومة لبنان شأن لبناني محض"، مشيراً إلى "أننا لم نلعب اي دور في تحريك الشارع"، لافتاً إلى "أننا لن نتخلى عن لبنان وقادته وأثق بمستقبل لبنان والمجتمع الدولي مستعد لمساعدة لبنان ولكن شرط أن يبدي جدية في العمل".
وفي حديث تلفزيوني، لفت هيل إلى أن "هدف زيارتي هو نقل رسالة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بوجوب القيام باصلاحات اقتصادية وتطرقت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعض الحوادث في الجنوب"، مشيراً إلى "أنني طلبت من رئيس الجمهورية ميشال عون والمسؤولين الذين التقيتهم أن يصغوا لمطالب الشارع ومسألة النهوض الاقتصادي في لبنان بيد المسؤولين اللبنانيين وحدهم".
كانت هذه تفاصيل خبر هيل: لن نتخلى عن لبنان ومستعدون لمساعدته شرط أن يبدي جدية في العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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