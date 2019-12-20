الجيش: فتحنا طريق الناعمة جزئياً ونعمل على فتحه كلياً

اعلن ​الجيش اللبناني​ في بيان له، انه "بتاريخ 20 /12 /2019 وأثناء قيام دورية من الجيش بإعادة ​فتح طريق​ ​الناعمة​ لتسهيل حركة التنقل، أقدم عدد من المعتصمين على رشق عناصر الدورية بالحجارة، ما اضطر العسكريين إلى ​إطلاق النار​ في الهواء واستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم"، مشيراً الى "فتح الطريق جزئياً، ويتم العمل على إعادة فتحه كلياً".

واوضح الجيش انه "في منطقة ​كورنيش المزرعة​، أصيب 7 عسكريين بجروح، بعدما تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل معتصمين حاول بعضهم تفريغ حمولة شاحنة من الردميات والأتربة وسط الطريق لإقفاله وإعاقة حركة المواطنين"، مشدداً على ان "وحدات الجيش ما زالت تعمل على فتح الطريق وإعادة الوضع الى طبيعته".