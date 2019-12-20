الجيش: توقيف 942 شخصا من جنسيات مختلفة خلال تشرين الثاني لتورطهم بجرائم متعددة

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "نتيجة التدابير الأمنية الّتي اتّخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني المنصرم، تمّ توقيف 942 شخصًا من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الإتجار ب​المخدرات​، القيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، التجّول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعيّة، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "المضبوطات قد شملت 111 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، كميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليّات والدرّاجات النارية ومراكب ​الصيد​، بالإضافة إلى كميّة من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال". ولفتت إلى أنّه "تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصّة لإجراء اللازم".







