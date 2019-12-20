تطرق النائب السابق ​مصباح الأحدب​ في حديث تلفزيوني، الى تكليف ​حسان دياب​ ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة معتبراً ان "​الدستور​ بات استنسابياً في البلد والميثاقية تضمن ألا تشعر ​طائفة​ بأنها مستبعدة والميثاقية مفقودة منذ زمن لأن ​التسوية الرئاسية​ أُنجزت "على ضهر" مكوّن من البلد"، مشيراً الى "ضرورة تغير المناخ العام وعلينا أن نسأل منجّم لمعرفة ما إذا سيتمكن الرئيس المكلف من التأليف ودعونا نرى ما لديه ومن هم الوزراء الذين سيأتي بهم"، مشدداً على ان "الآلية التي تم بها تكليف دياب هي دستورية ولكن ليست ميثاقية وهي آلية غير مطمئنة"، لافتاً الى ان "البلد ينهار و​الوضع الاقتصادي​ صعب ولدينا استحقاقات كبيرة والحل يكون بحكومة تقنع اللبناني المنتفض على الواقع السياسي المنهار والجهات الدولية المانحة، والمشكلة أننا أصبحنا في محور نتيجة التنازلات التي قدمها أهل ​السلطة​ ومن بينهم رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​"، مؤكداً "عدم رضاه قطعاً على الطريقة التي سُمّي بها دياب"، طالباً "اعطائه فرصة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الاحدب عن تكليف دياب: لست راض عن الطريقة ولكن فلنعطه فرصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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