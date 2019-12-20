داوود: لبنان يعيش أسوأ أزمة مالية وسياسية لكن مسيرته الثقافية مستمرة

ركّز وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد داوود​، على أنّ "​لبنان​ نموذج حضاري للمنطقة و​العالم​".

ولفت خلال رعايته وضع حجر الأساس لإطلاق أشغال مشروع إنشاء المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) في ضبية، الّذي تموّله ​الصين​ بهبة عينيّة تقدّر بـ60 مليون دولار على مساحة تقدّر بـ28 ألف متر مربع، إلى أنّ "لبنان يعيش أسوأ أزمة ماليّة وسياسيّة، لكن مسيرته الثقافيّة مستمرّة بإيمان أبنائه وعنادهم".

وشكر داود، الصين على "تمويلها لهذا المشروع"، معربًا عن أمله بـ"المزيد من التعاون بين البلدين". وأشار إلى أنّ "أقصر السبل إلى السلام هي الإنماء، وخير وسيلة للإنماء هي التواصل والتعاون بين شعوب الأرض لردم الهوّة وبناء الجسور الإنسانيّة".