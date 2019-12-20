علي فضل الله: للإسراع بتشكيل حكومة إنقاذية والحفاظ على السلم الأهلي

دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله، إلى "الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذيّة تخرجنا من حالة الفراغ والمرواحة، وتوقف الانهيار المعيشي الّذي بات يهدّد ​لبنان​ بكلّ مكوّناته".

وطالب المسؤولين، أثناء خطبة الجمعة الّتي ألقاها من على منبر المسجد الكبير في عيناثا، بـ"تدارك ثورة الجياع نتيجة تفاقم الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخانقة وتنامي حالة الشجع والفوضى واستمرار حبس مدخرات الناس في ​المصارف​". وأهاب بكلّ القيادات السياسيّة والدينيّة والشعبيّة "الحفاظ على السلم الأهلي والارتقاء لمستوى المسؤوليّة الوطنيّة، والعمل على حماية لبنان من الفتن الطائفيّة والمذهبيّة الّتي تغرقنا في الصراعات العبثيّة، الّتي توظّف لمصالح سياسيّة وفئويّة رخيصة".

وناشد فضل الله، كلّ الحريصين "ضبط الشارع من ممارسات الجهلة والغوغاء وكلّ الأدوات الداخليّة الّتي تسوّق المشاريع الخارجيّة المشبوهة، على حساب المصالح الوطنية". كما دعا إلى "تحصين الداخل وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية لمنع الاستثمار الخارجي الّذي يسعى لمصادرة القرار الوطني والعبث بالسلم الأهلي، بهدف تمرير الصفقات السياسيّة والاقتصاديّة الّتي تستبيح لبنان وتحاصر ​المقاومة​ وتحقّق لمشاريع الاحتلال الصهيوني، عبر حرب التجويع والإفقار ما عجزت عنه بالحروب العسكرية".

ودعا في ذكرى ولادة ​السيد المسيح​ إلى "تعزيز قيم السلام والمحبّة بين المسلمين والمسيحيين ونبذ ثقافة الصراع و​العنف​ والكراهية، بالإضافة إلى وقف استغلال الأديان من قبل السياسات المنحرفة الّتي تنمو على حساب كرامة الإنسان ومصادرة حقوقه".