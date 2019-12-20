الحريري عرض مع سوزوكي العلاقات والاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ مساء اليوم في "​بيت الوسط​" وزير ​الدولة​ لشؤون الخارجية اليابانية كيسوكي سوزوكي على رأس وفد، يرافقه ​السفير الياباني​ في ​لبنان​ تاكيشي أوكوبو، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.



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