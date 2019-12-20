لفت المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في بيان، إلى أنّ "بعض رواد ​شبكات التواصل الإجتماعي​ يتداولون صورًا عن لقاءات لبري"، مؤكّدًا أنّ "هذه الصور مفبركة وغير صحيحة على الإطلاق".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لبري: الصور المتداولة عن لقاءات رئيس المجلس مفبركة وغير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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