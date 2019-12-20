النشرة: توزيع 75 حصة غذائية للعائلات المحتاجة بالهبارية تقدمة من أحمد الحبتور

ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّ "بلدية ​الهبارية​ وزّعت، بالتعاون والتنسيق مع مجموعة الحبتور، 75 حصّة غذائيّة وكراكات شتويّة للعائلات المحتاجة في البلدة".

وأوضح أنّ "هذه المساعدات تقدمة من رجل الأعمال الإماراتي أحمد خلف الحبتور، على أن تشمل كافة العائلات الفقيرة والمحتاجة في منطقة العرقوب".