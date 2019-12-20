ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "بلدية الهبارية وزّعت، بالتعاون والتنسيق مع مجموعة الحبتور، 75 حصّة غذائيّة وكراكات شتويّة للعائلات المحتاجة في البلدة".
وأوضح أنّ "هذه المساعدات تقدمة من رجل الأعمال الإماراتي أحمد خلف الحبتور، على أن تشمل كافة العائلات الفقيرة والمحتاجة في منطقة العرقوب".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توزيع 75 حصة غذائية للعائلات المحتاجة بالهبارية تقدمة من أحمد الحبتور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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