لفت وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "ستكون غالبية الوجوه جديدة في ​الحكومة​ العتيدة وسيكونون من الاختصاصيين أصحاب الكفاءة على أن تشكل في وقت قريب فلنعطها فرصة ونقدم الدعم لها من أجل أن يصل مركب ​لبنان​ الى بر الأمان".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: لاعطاء الحكومة التي ستكلف فرصة ونقدم الدعم لها من أجل أن يصل مركب لبنان الى بر الأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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