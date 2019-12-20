شدّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدغار طرابلسي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ليل هذه الأيام لن يطول ، ولن يبقى لبنان معرقبًا. سيسير إلى الأمام بتعاضد جميع أبنائه، إذ لا خيار أفضل لهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: ليل هذه الأيام لن يطوا ولبنان لن يبقى لبنان معرقبا وسيسير إلى الأمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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