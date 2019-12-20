ينفّذ حشد من أبناء منطقة ​إقليم الخروب​، اعتصامًا سلميًّا أمام مدخل معمل ​الجية​ الحراري، احتجاجًا على "حرمان منطقة إقليم الخروب من ​التيار الكهربائي​ وتحمّلها فقط سموم المعامل، رغم من وجود 3 معامل إنتاج للتيار الكهربائي في إقليم الخروب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعتصام أمام مدخل معمل الجية الحراري احتجاجا على حرمان إقليم الخروب من الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.