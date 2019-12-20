الطوارئ والإغاثة:حريق بمنطقة البحصاص وسيارات الاسعاف تتوجه للمكان

اعلن جهاز الطوارئ والإغاثة عن "نشوب حريق داخل مصنع خياطة في منطقة ​البحصاص​ ب​طرابلس​"، مشيراً الى "توجه ثلاثة سيارات إسعاف الى المكان المذكور".

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