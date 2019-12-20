الراعي: نصلي من أجل حل العقد التي رافقت تكليف دياب ولتُصان كرامة الجيش والقوى الأمنيّة

لفت ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ خلال إلقائه تأملاً روحيّاً في بداية صلاة المسبحة الوردية و​تساعية الميلاد​ المجيد في ​كنيسة​ الصرح البطريركي في ​بكركي​ إلى "أننا نرفع صلاتنا اليوم بكل إيمان ورجاء، على الرغم من سوداويّة الأمور في الفترة الأخيرة، من أجل حلّ العقد السياسيّة التي رافقت تكليف الدكتور حسّان دياب رئيساً لتأليف ​الحكومة​ الجديدة، ومن أجل إلهام عقول المسؤولين لإيجاد الحلول ولكي يضعوا مصلحة ​لبنان​ وخلاص لبنان أوّلاً، لأن الكلّ على علم بالحالة الاقتصادية والسياسيّة والماليّة المأساوية التي وصلنا إليها".

وأشار إلى "أننا نصلّي أيضاً على نيّة ​الجيش اللبناني​ والقوى الأمنيّة المؤتمنين على حماية الوطن والمواطنين، كي تُحفظ كرامتهم، فلا يجوز أن يُرشقوا بالحجارة أو يُهانوا، فعلينا التحلّي بالوعي وضبط الأعصاب كي نصل الى خير الوطن"، مشيراً إلى "أننا نصلّي ايضًا على نيّة كل الأفراد والجمعيّات التي تقوم بمبادرات تجاه العائلات الفقيرة والمحتاجة، وتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه مناسبة كي نساهم، كلٌّ حسب إمكانياته بمساعدة المحتاجين".