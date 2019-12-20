الدفاع المدني: احتراق استراحة على شاطئ صور والأضرار مادية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل استراحة مصنوعة من الخشب والقصب على ​شاطئ صور​".

ولفتت إلى أنّ "سرعة تدخّل العناصر حالت دون امتداد النيران إلى باقي الاستراحات الموجودة في المكان، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".