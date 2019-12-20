مدير عام أوجيرو: تم التعامل مع العطل بالإنترنت وإعادة الخدمة لجميع المناطق تباعا

لفت مدير عام هيئة "أوجيرو" ​عماد كريدية​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ"مركز ​الجديدة​ تعرّض لعطل كهربائي تسبّب بانقطاع خدمة ​الإنترنت​ عن عدد كبير من المشتركين".

وأوضح بعد وقت قليل، إلى أنّه "تمّ التعامل مع العطل وإعادة الخدمة إلى جميع المناطق تباعًا".