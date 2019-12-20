لفت مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ"مركز الجديدة تعرّض لعطل كهربائي تسبّب بانقطاع خدمة الإنترنت عن عدد كبير من المشتركين".
وأوضح بعد وقت قليل، إلى أنّه "تمّ التعامل مع العطل وإعادة الخدمة إلى جميع المناطق تباعًا".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام أوجيرو: تم التعامل مع العطل بالإنترنت وإعادة الخدمة لجميع المناطق تباعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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