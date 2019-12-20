سويسرا تستأنف تقديم مساعداتها للاونروا









اسماء السيد - جنيف: استأنفت سويسرا مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (اونروا)، مشيرة الى ان التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة استبعد شبهات الاحتيال ضد المنظمة.

كانت السلطات السويسرية قد قطعت مساهماتها الصيف الماضي حتى ألقى تحقيق داخلي الضوء على اتهامات بسوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة داخل المنظمة التي كان يديرها السويسري بيار كرنبول.

النتائج الأولية لتحقيق قامت به الأمم المتحدة ونشتر خلاصته مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، "تستبعد" أي "احتيال" أو "اختلاس" من قبل المفوض العام للمنظمة ولكنها تشير إلى "مشاكل إدارية" ما دفع كرنبول الى الاستقالة.

وذكرت وزارة الخارجية السويسرية في رسالة لوكالة فرانس برس "أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة إلى سويسرا في 3 كانون الاول/ديسمبر 2019 أن التحقيق لم يكشف عن أي اختلاس".

Advertisements

وتابعت "نظر اإلى التدابير المتخذة وتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة بأنه لم يتم تحويل أي أموال تبرعت بها الجهات المانحة، قررت مديرية التنمية والتعاون استئناف المدفوعات إلى الاونروا".

في العام 2019، دفعت سويسرا 25 مليون فرنك سويسري (23 مليون يورو).

وتأسست أونروا عام 1949 بعد أن نزح أكثر من 700 ألف فلسطيني أو طردوا من أراضيهم خلال حرب 1948 التي تلاها قيام دولة إسرائيل.

وتوفر الوكالة خدمات التعليم والخدمات الطبية لملايين اللاجئين الفقراء في الأردن ولبنان وسوريا وكذلك في الأراضي الفلسطينية.

وتوظف نحو 30 ألف شخص معظمهم من الفلسطينيين، ومن المقرر تتم مناقشة صلاحياتها في وقت لاحق من العام الحالي.