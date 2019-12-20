محمود الخطيب يعتذر عن عدم حضور احتفالية الوفد..وبهاء أبو شقة يوجه له التحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن عدم حضور احتفالية الوفد لتكريم الأفضل رياضيًا خلال عام 2019. وقال طارق قنديل ، عضو مجلس إدارة الأهلي، فى كلمته: "تحية للوفد وعلاقته بالأهلي على مدار التاريخ، الأهلي قلعة الوطنية والأخلاق، الكابتن محمود الخطيب اعتذر عن الحضور لظروف صحية وتواجده في فرنسا". Advertisements وحرص المستشار بهاء الدين أبو شقة على توجيه التحية للخطيب وتمنى له الشفاء العاجل. وينظم حزب الوفد اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، وذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.

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