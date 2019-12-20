شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات "نقل البرلمان" بشأن الزيارة البرلمانية لمحافظتى الغردقة وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، في ختام جولتها التفقدية بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء، بضرورة الإسراع في استكمال المشروع القومي للنقل بمحافظة البحر الأحمر، ورفع كفاءة الطرق التي تحتاج لعمليات التطوير والصيانة.

وطالبت اللجنة، بضرورة تعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية، لما تمثله من أهمية كبرى في مجال السياحة ونقل الركاب، وكذلك الموانئ المتخصصة في تصدير خام الفوسفات.

وأكد هشام عبد الواحد، أن اللجنة ستفتح كافة الملفات الخاصة والموانئ البحرية خلال دور الانعقاد الحالي، لمناقشة تعدد جهات الولاية عليها، وما يسببه ذلك في عملية التداخل الذي قد يؤدي لتعطيل العمل.

ومن المقرر أن تعكف أمانة اللجنة على صياغة تقرير حول الزيارة متضمنا أبرز الملاحظات التي تم رصدها وكذلك مجموعة من التوصيات.

وتفقدت اللجنة عددا من مشروعات النقل والطرق، وكذلك الموانئ البحرية في كلتا المحافظين، حيث أبدى النواب عددا من الملاحظات، والتي وعد المسئولين في كل قطاع بالعمل على تلافيها.

كما عقد الوفد البرلماني، لقاء مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكذلك لقاء آخر مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وتم خلال تلك اللقاءات استعراض خطة كل محافظة فيما يتعلق بمشروعات النقل، فضلا عن المعوقات وسبل القضاء عليها، فضلا عن ملفات الموانئ.

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وخلال الزيارة حرص وفد اللجنة، على استقلال عبارة الجسر العربي للملاحة، في الانتقال من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، إلى مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

ونال الخط الملاحي إعجاب وإشادة نواب اللجنة، لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق الرواج السياحي، من خلال اختصار المسافة بين المدينتين، فضلا عن زيادة نسبة الأمان.

وقبيل مغادرة شرم الشيخ، حرص هشام عبد الواحد، على تفقد الميناء البحري، حيث تبين أن "قزق" صيانة اليخوت لم يعمل حتى الآن.

كما رصدت اللجنة أن أجهزة الكشف عن الحقائب والأمتعة داخل ميناء شرم الشيخ لا تعمل، بالرغم من توصيات اللجنة في زيارتها السابقة.

ضم الوفد البرلماني، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، خالد عبد المولى، أمين السر، والنواب جمال آدم، محمد الكوراني، عماد محروس، وسامح السايح، كما شارك في الزيارة النائب برديس عمران، والدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.