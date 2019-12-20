شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان" تواصل مناقشة قانون صندوق دعم ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل لجنة التضامن الاجتماعى خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن " صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة "، ومشروعي قانونين مقدمين من النائب خالد حنفي و(60) نائباً، والنائبة الدكتورة هبة هجرس و(60) نائباً، في ذات الموضوع.

كما تناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن رفض وزارة التضامن نقل الإشراف الإداري لأرض خاضعة لمركز شباب دسوق أم دينار إلى وزارة الشباب والرياضة، وطلب مقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن ضحايا الصعق الكهربائي في مدينة الإسكندرية من جراء النوة التي حدثت وتسبب في موت عدد من الأشخاص.

وتبحث اللجنة طلب إحاطة بشأن عدم الاهتمام بجمعية الحب الوطني للصم بمحافظة السويس، وآخر مقدم من النائبة نانسي نصير، بشأن الإهمال الجسيم لمركز التأهيل الاجتماعي الشامل من حيث المبنى وخطورة استخدامه.

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