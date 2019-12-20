محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):
سمح ممثلو الادعاء البريطانيون للشرطة اليوم الجمعة، بتوجيه الاتهام إلى زوجة دبلوماسي أمريكي بالتسبب في وفاة سائق دراجة نارية شاب، في قضية أثارت احتجاجًا شديدًا بعد فرارها من البلاد.
ولقي هاري دون البريطاني 19 عامًا، حتفه في 27 أغسطس الماضي بعد ما تردد عن اصطدام سيارة آن ساكولاس بدراجته النارية في نورثهامبتونشاير بوسط إنجلترا.
وأجرت الشرطة مقابلة مع ساكولاس، لكنها غادرت البلاد في وقت لاحق، بحجة أنها محصنة من المقاضاة كزوجة لدبلوماسي أمريكي.
أثارت عودتها إلى الولايات المتحدة غضبًا عارما في بريطانيا.
وقالت جانين سميث من هيئة الادعاء العام الملكية "بعد وفاة هاري دون في نورثهامبتونشاير ، خولت هيئة الادعاء شرطة نورثهامبتونشاير اليوم لتوجيه الاتهام إلى آن ساكولاس بالتسبب في الوفاة جراء القيادة الخطرة".
وقال بيان انه تم البدء في اجراءات تسليم زوجة الدبلوماسي الهاربة.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة دبلوماسي أمريكي في بريطانيا تقتل شابًا وتهرب.. والشرطة تفتح تحقيقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.