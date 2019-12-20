إصابة عاملين في انهيار منزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
أصيب عاملان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، في انهيار منزل، بنجع النباقوه الغربي، بناحية قرية أولاد حمزة بالعسيرات، جنوب سوهاج.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز العسيرات بالحادث.
وتبين وقوع انهيار جزئي بمنزل قديم مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن، مسقوف بالعروق والجريد ملك "عبده. ع" 65 عامًا عامل.
ونتج عن ذلك إصابة مالك المنزل، و"مصطفى.ع" 26 عامًا عامل، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
جرى نقل المصاب الأول للمستشفى المركزي، وتحويل الثاني لمستشفى سوهاج الجامعي.
حرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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