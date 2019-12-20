حكومة الوفاق الليبية توافق على تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية مع تركيا

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان، اليوم الخميس، أنها وافقت على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا.
وقالت حكومة الوفاق الليبية على حسابها الرسمي بـ "فيسبوك"، إن "مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج".
وأضاف البيان أن "الاجتماع عقد بحضور النائبين السيد أحمد معيتيق، والسيد عبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس السيد محمد عماري زايد، والسيد أحمد حمزة، والسادة الوزراء، وأمراء المناطق العسكرية، استعرض فيه مستجدات الأوضاع محليا ودوليا".
وختم البيان بالقول "وافق المجلس بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي".
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