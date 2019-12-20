السعودية تحدث إجراءات لتنويع اقتصادها بقيمة 4 مليارات ريال

أعلن صندوق الثروة السيادية فى السعودية، عن أن صندوق الاستثمار العام فى المملكة، أطلق أموالاً بقيمة 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار) جادة - Jada، والذى تم الإعلان عنه لأول مرة فى عام 2017، من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار فى صناديق رأس المال الاستثمارى وصناديق الأسهم الخاصة.

وتعتبر هذه المبادرة أحدث خطوة من جانب الحكومة السعودية

لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعتبر جزءًا أساسيًا من خطط تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

وأكد الصندوق فى بيانه أن «جادة - Jada» هى الأداة الأولى من نوعها فى المملكة، وأضاف: إنها عبارة عن حافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تسعى إلى تأمين دخل مجزى، لضمان الاستدامة المالية ودعم أولويات

المملكة من حيث دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال صندوق الاستثمار فى عام 2017 إنه يتوقع أن توفر الاستثمارات 2600 وظيفة وتسهم بمبلغ 400 مليون ريال فى الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية عام 2020. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 58000 وظيفة و8٫6 مليار ريال من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية عام 2027.

وتهدف رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى إلى زيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الناتج المحلى من 20% إلى 35%.