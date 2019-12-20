قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، إن "القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط مازالت تتمتع بالقدرة على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش".
وأكد إسبر - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية -أن قوات بلاده في المنطقة قادرة على مواجهة خطر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن أنقرة لن تحصل على مقاتلات "إف-35" بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.
وعلى صعيد آخر، قال إسبر "إن واشنطن ستكشف عن تفاصيل استحداث قيادة الفضاء الأمريكية الأسبوع المقبل".
وكانت الولايات المتحدة قد سحبت قواتها من مناطق في شمالي سوريا، قبيل العدوان التركي على شمال شرقي سوريا مما أثار مخاوف من عودة تهديد "داعش" الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الأمريكية: قواتنا قادرة على مواجهة "داعش" وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.